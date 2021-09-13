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Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanda yangın çıktı.

Kırsal Ömeraltı ve Hacıahmet mahalleleri bölgesindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düştü. Alevler örtü yangınıyla birlikte bir anda yayılırken, ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arOzöz ve 1 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, İlçe Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. - BURSA

Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

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