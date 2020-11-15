Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

15.11.2020 19:52 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:56
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat'ın Ahmetler Kanyonu ve Gebece Mahallesi'ndeki Güğlen Dağı'na iki ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangınlara Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangınlarda yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

İlgili Haberler

Kumluca'da orman yangını
Kumluca'da orman yangını
Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Trabzon'da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü
Trabzon'da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Berat Albayrak Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Deniz Seki Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Sergio Perez Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım düştü, orman yangını çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 19:56:24. #1.15#
title