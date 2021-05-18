Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı

Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Digor ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Buldu'nun (28), hastanede 2 kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı.

KARS'ın Digor ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Buldu'nun (28), hastanede 2 kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. 

Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Arazide hayvan otlatan arkadaşının yanında olan Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Buldu, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Hastanesi'ne getirilen Buldu'nun 2 kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle Buldu'nun kalbi çalıştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Buldu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kars'ta 'pitonu andıran engerek yılanı' görüntülendi
Kars'ta "pitonu andıran engerek yılanı" görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:37:28. #1.15#

title