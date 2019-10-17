Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker için mevlit okutuldu

17.10.2019 15:46

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi işbirliğinde Sondaj Mahallesi Hu Tepesi Camisinde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı tarafından 12 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi şehit düşen Yavan ile tüm şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından Kaymakam Metin Yılmaz ile Belediyesi Başkanı Sebahattin Özdemir, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir ise Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür diledi.

Mevlit programına şehidin ailesi ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA