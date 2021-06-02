Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
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Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Fethiye ilçesi Nif Mahallesi Çal Dağı mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan helikopter ile müdahale edilerek söndürüldü. - MUĞLA

Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - Haberler
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