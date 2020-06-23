Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
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Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde düşen yıldırım nedeni ile 2 inek telef oldu.

Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
23.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:25

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde düşen yıldırım nedeni ile 2 inek telef oldu. "Çocuklarımdan çok onlara koşardım" dediği telef olan ineklerinden geriye 1 buzağı kalan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hanife Bostan isimli yaşlı kadın, sabah saatlerini 2 ineği ve 1 buzağını otlaması için evine yakın bir bölgede bulunan araziye götürdü. Bostan evine dönerken, düşen yıldırım sonucu 2 ineği telef olurken, buzağı kurtuldu. İneklerini gören Bostan hemen komşularından yardım istedi. Yapılan kontrollerde 2 ineğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine gelen veterinerler tarafından yapılan kontrollerde ineklerin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğu belirlendi. 2 inekten geriye kalan buzağı ile evine dönen Bostan ise büyük hüzün yaşadı. Yaşanan olayı anlatan kadın, gözyaşlarına boğuldu.

"Hayvanlarım yandı, daha ne hissedeyim"

Çok üzüldüğünü dile getiren Bostan, "Bir gök gürültüsü, patlama oldu. Bir ateş indi. Ben eve doğru çıkıyordum. Geriye döndüm hayvanlarıma bakmak için. Bir baktım, ineklerimin ayakları havada sallanıyor. Sonra yıldırımın vurduğunu anladım. Hayvanlarım yandı, daha ne hissedeyim. Geriye bir buzağım kaldı. Bu da o sırada ineklerimin yanındaydı. Hemen veterinerler geldi, baktılar. Hayvanların yanmadığını, yıldırımın etkisi ile öldüğünü söyledi. Sonra kepçeler geldi, hayvanları çıkarttı. Sonra muayene ettiler. Etlerinin satılabileceğini söylediler. Ben de bilmem, nasıl yapıyorsanız yapın dedim. Sonra götürdüler. Buzağım yetim kaldı. Ben 30 yıldır ineklere bakarım. Çocuklarımdan çok onlara koşardım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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