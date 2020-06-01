Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu alev alan ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
01.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:32

Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu alev alan ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat'a bağlı Karakaya Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de müdahale edip kısa sürede söndürdüğü yangında 0.5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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