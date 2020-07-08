Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın korkuttu Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir depoda meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir depoda meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye toplanan kalabalık sosyal mesafeyi ve Korona virüsü unuttu.

Yangın gece saat 02: 00 sıralarında Çine Sanayi Sitesi karşısında bulunan Karakollar Mahalle yolu üzerindeki depolarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir firmaya market ve çeşitli malzemelerin bulunduğu depoya yıldırım düştü. Bir anda depodan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından bir yandan alevlere müdahale edilirken diğer yandan da patlama yaşanmaması için depoda bulunan LPG tüpleri güvenli bir şekilde yangın bölgesinden alındı. Saatler süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, depodaki çok miktarda malzeme de zarar gördü.

Bu arada yangın nedeniyle bölgeye gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeyi ve Korona virüs tedbirlerini unuttu. Bir çok kişi dip dibe yangını ve söndürme çalışmalarını izledi. - AYDIN

Kaynak: İHA