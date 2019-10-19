Yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Saban, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.