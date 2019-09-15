Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş hayvan telef oldu

15.09.2019 17:24

Antalya'da 2 bin 200 rakımlı yaylada hayvancılık ile uğraşan bir kişinin koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Olay sonrasında sürüde bulunan 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.



Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası'nda dün gök gürültülü yağmur etkili oldu. Kötü hava nedeniyle düşen yıldırımlar yaylada hayvancılık ile geçimini sürdüren Mustafa Tetik isimli vatandaşın hayvanlarına isabet etti.



Bölgede bulunan "Tepesidelik" mağarasında bulunan 60'a yakın küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hayvanlarının cansız bir şekilde yerde yattığını gören Tetik, durumu jandarmaya ve diğer çobanlara haber verdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor tuttu. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaşpazarı Dernek Başkanı Hüseyin Demir, "Olayı biz de yeni öğrendik. Vatandaşımıza büyük geçmiş olsun. Çok üzüldük. Bölgede telefon çekmediği için zaman zaman iletişim kuruyoruz. Dün 6 saat boyunca etkili olan çok şiddetli bir sağanak yağmur yağmış" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA