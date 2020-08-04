Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Sarıcalar mevkisindeki ormanlık alanda, bugün saat 12.45 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 20 söndürme personeli sevk edildi.

Yangın bölgesinde sarp kayalıklar olması zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA