Yıldırım düşen minarenin alemi koptu

HATAY'ın Erzin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu cami minaresinin alemi koparak yere düştü.

HATAY'ın Erzin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu cami minaresinin alemi koparak yere düştü.

İlçedeki Yeni Mahallesi'nde dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ahmet Efendi Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi koparak caminin damına düştü. Minareden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Mahalle Muhtarı Muharrem Vural, "Olay esnasında cami etrafında kimsenin olmaması sevindirici oldu. Çevrede bulunan evlere de zarar gelmemesine şükrettik" dedi.

Kaynak: DHA