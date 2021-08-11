Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
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Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)

Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü.

TRABZON'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Bu sırada çatı çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altındaki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.


Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)
Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Yıldırım düşen inşaatın çatısı çöktü; 2 işçi enkaz altında kaldı (1) - Haberler
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