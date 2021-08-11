YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısının, yıldırım düşmesi sonucu yıkılmasıyla enkaz altında kalan işçiler Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20), ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısının, yıldırım düşmesi sonucu yıkılmasıyla enkaz altında kalan işçiler Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20), ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. İnşaat alanında sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan işçiler hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Emre Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YILDIRIM DÜŞEN İNŞAATIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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