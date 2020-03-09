Yıldırım düşen evde yangın çıktı
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Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü.

09.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:04
Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.


Yangın, İkiçeşmelik mahallesi 613. Sokak üzerindeki bir sitede yer alan apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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