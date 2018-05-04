Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı

Sağanağın etkili olduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ki bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ani bastıran sağanak sırasında Bağlarbaşı Mahallesi Esen Sokak'ta Rasim Topsakal'a ait üç katlı evin çatısına yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Ancak çatısı ve üçüncü katı hasar gördü. Biz belediye ve kaymakamlık olarak yatacak ve eşya anlamında ne gerekiyorsa yardım edeceğiz." dedi.