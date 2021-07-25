Yıldırım düşen ev küle döndü
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Yıldırım düşen ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Haberler | Yerel

Yıldırım düşen ev küle döndü Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir eve düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü.

Yıldırım düşen ev küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir eve düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yıldırım düşen ev küle döndü
Yıldırım düşen ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan

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