Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde arazide otlayan 13 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
10.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:48
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde arazide otlayan 13 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
Karamanlı'ya bağlı Manca köyünde çiftçi Mehmet Ali Ermumcu (61), dün saat 18.00 sıralarında Ferizli mevkiinde koyunlarını otlatırken, bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Bu sırada hayvanların bulunduğu yere yıldırım düştü. Sürüdeki 13 koyun telef oldu. Koyunlar bölgede açılan çukura gömüldü.
Kaynak: DHA