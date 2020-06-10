Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
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Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde arazide otlayan 13 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
10.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:48

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde arazide otlayan 13 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Karamanlı'ya bağlı Manca köyünde çiftçi Mehmet Ali Ermumcu (61), dün saat 18.00 sıralarında Ferizli mevkiinde koyunlarını otlatırken, bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Bu sırada hayvanların bulunduğu yere yıldırım düştü. Sürüdeki 13 koyun telef oldu. Koyunlar bölgede açılan çukura gömüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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