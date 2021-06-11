Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor

Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine yıldırım düşen yaklaşık 2 asırlık çam ağacı, 3 gündür için için yanmaya devam ediyor.

Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine yıldırım düşen yaklaşık 2 asırlık çam ağacı, 3 gündür için için yanmaya devam ediyor.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaklaşık 200 yaşında olan çam ağacında, üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ağacın bir bölümünü parçalayan yıldırım, gövdedeki kovuğa kadar ulaşınca ağacın alev almasına neden oldu. Dalları ve yaprakları halen yeşilliğini koruyan ve kovuğundan halen dumanlar çıkan ağacın için için 3 gündür yanmaya devam etmesi görenleri şaşırtıyor.

Asırlık çam ağacının dış kabuğundaki yapının tutuşmayı geciktirdiği, ancak yıldırımın neden olduğu aşırı ısınma sonucu iç kısımdaki kimyasal yapı nedeniyle iç yanmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas