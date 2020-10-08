Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU
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Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU

08.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:54

Kastamonu'da, yıldırım düşmesi sonucu çıkan anız yangını söndürüldü.

Kastamonu'da, yıldırım düşmesi sonucu çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyündeki 2 ayrı noktaya akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu anız yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Köy merkezine 50 metre kala söndürülen yangında, 3 dekar anız alanı yandı.

Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU
Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU
Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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