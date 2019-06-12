Yıldırım: "Dünya markası İstanbul'u daha ileriye taşıyacağız"
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin S-400 mektubuna Bakan Akar'dan tepki: Müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük, cevabı hazırlıyoruz