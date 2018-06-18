Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ve Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Bizim HDP'yle bir sorunumuz yok. Bizim terörle sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Ama HDP eğer siyaset yapacaksa, Türkiye meselelerini takip edecekse, açık ve net şekilde PKK terör örgütünün karşısında durmalıdır, lanetlemelidir, reddetmelidir. Bunu yapmadığı müddetçe Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz, bu kadar açık söylüyorum." dedi.

Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşan Yıldırım, katılımcıların seçimlerde 2 tarafı da teraziye koymalarını, bir tarafta milletin derdini kendi derdi bilen Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise eski Türkiye'yi, eski kaos günlerini geri getireceğini söyleyenlerin olduğunu anlattı.

Yıldırım, bir tarafta 16 yılda yapılmış dev yatırım ve hizmetlerin olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Yollar, köprüler, hastaneler, okullar var. Diğer kefede bol bol laf var. Bütün kazanımlardan vazgeçelim, bu ülkenin geleceği olan yatırımları iptal etmeyi, durdurmayı vaadedenler var. Güneydoğu'da esnafımızı kepenk kapatmaktan ve onları hayatından bezdiren terör örgütünden kurtaran bir ekip var. Diğer tarafta aday olunca koşa koşa teröre müzahir adamla kucaklaşan bir başka ekip var. Kararı siz verin. Türkiye'nin geleceği neredeyse o kararı verin. Bakın bizim HDP'yle bir sorunumuz yok. Bizim terörle sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Ama HDP eğer siyaset yapacaksa, Türkiye meselelerini takip edecekse, açık ve net şekilde PKK terör örgütünün karşısında durmalıdır, lanetlemelidir, reddetmelidir. Bunu yapmadığı müddetçe Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz, bu kadar açık söylüyorum."

Şimdi yatırımların yapıldığı, fabrikaların açıldığı, bölgede turizmin geliştiği, normal yaşamın başladığı bir dönem olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Bu dönemi kimse geriye döndüremez." dedi.

Teröre karşın Güneydoğu'ya 10 yılda binlerce okul, yüzlerce hastane, binlerce kilometre bölünmüş yol, sosyal tesisler, parklar, barajlar, tüneller, havalimanları yaptıklarını aktaran Başbakan Yıldırım, "2002'den itibaren sosyal devlet anlayışımızla her insanımızın yanında olduk, engellilerimizin yükünün hafifletilmesi için evde bakım desteği yaptık, engelli rehabilitasyon merkezi açanlara ayrıca ücret verdik. Yaşlılarımıza hakettikleri itibarı gösterdik. Evlatlarımıza bedelsiz kitap verdik. Kız çocuklarımızı okutanlara ayrıca annelerine para verdik. Erkek çocukları okutanlara da verdik ama kız çocukları okutanlara daha fazla verdik. Bugüne kadar şartlı eğitim desteğinden bölgeye 6,5 katrilyon para verdik, helali hoş olsun. Onun için okuma yazma oranı arttı." değerlendirmesini yaptı.

7 Haziran seçimlerinin ardından HDP'nin 104 belediye, 81 milletvekili olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ne oldu? Bu kadar milletvekili, bu kadar belediye alınca kafa tutmaya başladılar. 'Hendek kazarız, öz yönetim' Ne öz yönetimi kardeşim? Hadi oradan. Memleketin yönetimi tektir, Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Çukurlar, hendekler, kıyametler ne oldu? O belediyelerin, 104 belediyenin kaynaklarını siz dağa aktaracaksınız, Kandil'e göndereceksiniz, bu millet de size 'iyi olmuş' diyecek öyle mi? Yağma yok. Bu milletin tek kuruşunu teröre aktaranın gözünün yaşına bakmayız, o kadar açık söylüyorum. O paralar, o illerin, o ilçelerin daha mamur hale gelmesi için gönderildi. Park yapılması için, su getirilmesi için, yol yapılması için, çöp temizlenmesi için, oradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının görülmesi için gönderildi. Hangi hakla bu paraları terör örgütüne aktarıyorsun, şantaj vergisi veriyorsunuz."

"3 yaşındaki bebeği 1,5 ton bombayla katledenler insan olamaz"

Yıldırım, şu anda o belediyelerin yönetiminde kayyumların görev yaptığını anımsatarak, "Diyarbakır'a geçen gittim, Paris mi burası neresi diye hakkaten karıştı. Müthiş güzel oldu. O çukurdan, hendeklerden kalan, yıkılan, Şırnak, Nusaybin, Silopi, Cizre, Sur... Hepsini yeniledik. 1 yılda 26 bin konut yaptık." diye konuştu.

"Yapılan her şey yerine gelir de giden can yerine gelmiyor. İşimiz yaraları deşmek değil yaraları küllendirmek, kucaklaşmak, geleceğe bakmak, gelecek hedeflerimize odaklanmak zamanı." ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün işler yolunda giderken Kobani'yi bahane ederek sokakları kana bulayan, suçsuz masum sivilleri linç eden zihniyet kim biliyorsunuz. 16 yaşındaki Yasin Börü'yü, hayatının baharında şehit olan Aybüke, Necmettin öğretmenleri, nice polis, nice askeri genç yaşında şehit eden kim? Bu bölücü terör örgütüdür. Sokaklara hendek kazıp bombalar yerleştiren zihniyet kim? PKK ve onun uzantılarıdır. Gençlerin geleceğini çalan Diyarbakır'da 3 yaşındaki bebeği 1,5 ton bombayla katledenler insan olamaz, insan değil. Hastaneleri, okulları yakanlar, camileri bombalayanlar, mukaddes kitabımızı oraya buraya atanlar, bunlar insan olamaz, Müslüman da olamaz. Bunların DAEŞ'dan farkı ne?"

Başbakan Yıldırım, seçimlere 5 gün kaldığını hatırlatarak, sözlerini, "Hazır mıyız? Birinci bayramımızı yaptık. Ramazan Bayramımızı kutladık, şimdi ikinci bayram var, 24 Haziran seçim zafer bayramına hazır mısın Başakşehir? Yeni bir destan yazacak mıyız? Geleceğimiz için var mısınız? Gençlerimiz için var mısınız? Kadınlarımız için var mısınız? 2023 hedeflerimiz için evet mi? O halde durmak yok yola devam. Günümüz mübarek geleceğimiz aydınlık olsun." diye tamamladı.

(Bitti)