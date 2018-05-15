Yıldırım Demirören, Almanya Futbol Federasyonuna Patladı: Futbola Siyaset Bulaştırmayın

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Cenk Tosun, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi hakkında sert açıklamalar yapan Almanya Futbol Federasyonu başkanı için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SPORA KATKILARI BİLİNEN BİR GERÇEKTİR"

DFB başkanının ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez. Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye'de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir.

Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı'nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur.

Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir.

"FUTBOLA SİYASET BULAŞTIRMAK KORKUNÇ BİR HATADIR"

Almanya Futbol Federasyonu başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 adaylık oylamasının son anına kadar UEFA'nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir."