Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın Komuta Merkezine Ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki komuta merkezini ziyaret etti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karşılanan Yıldırım, Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yıldırım, daha sonra, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı komuta merkezine geçti. Komuta merkezinde görevli askerlerle selamlaşan Yıldırım, "Kolay gelsin, kazanız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin harita üzerinden bilgi aldı.