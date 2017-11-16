Yıldırım'dan Yunanistan Başbakanı'na Taziye Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakan Çipras'a, dün Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen ve can kaybına yol açan sel felaketi sebebiyle mesaj göndererek taziyelerini iletti.



Yıldırım, mesajında, Türkiye'nin, bu zor günde Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya hazır bulunduğunu bildirdi.