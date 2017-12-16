Yıldırım'dan Trump'a Kudüs Eleştirisi
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs Kararına tepki göstererek, "Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs Kararına tepki göstererek, "Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, bugün Artvin Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım,Türkiye'nin geçmişinde milli iradeyi devre dışına bırakmak için bir çok komplolar ve tuzaklarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Başbakan Yıldırım "Son 4-5 yılda özellikle ihanetler daha da arttı. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, Kobani olayları ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ paralel devlet yapısının giriştiği darbe, çetelerin gözlerinin ne kadar karardığını gösteriyor ama her hain girişimini, bütün bu kirli senaryoları liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak hep başarısız kıldık. Milletin iradesinden başka hiçbir iradeye boyun eğmedik. Siz söyleyin böyle arkasında böyle aziz ve yiğit bir millet olan iktidarı kim yıkabilir ? Arkasına terör örgütlerini alanları da biliyorsunuz. Şunu unutmasınlar yaptıklarını sadece biz değil millet görüyor. Kimin ihanet içinde olduğunu kimin Türkiye için gece gündüz demeden çalıştığını bu aziz millet çok iyi biliyor ve çok iyi takip ediyor" diye konuştu.
"MİLLETİNİ SEVMEYEN BİR ZİHNİYETİN İKTİDAR OLMASI ARTIK ESKİ TÜRKİYE'DE KALDI"
"Siyasetin yolu da yöntemi de aslında çok kolay ve çok basit" diyen Başbakan Yıldırım "Millete karşı olanla değil milletle beraber olacaksın, yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Milletin karşısında değil milletin yanında saf tutacaksın. Milletin dinine diyanetine değerlerine sen de değer katacaksın. Milletin sevdiğini seveceksin, milletin sevmediğini de sevmeyeceksin. İşte ana muhalefet partisinin yıllardır anlayamadığı husus bu. Bugün sizi dünyayı dar edeceğim diyen zihniyet yarın kazara iktidar olursa bu milletin boynuna sarılır. Hiç merak etmeyin milletini sevmeyen bir zihniyetin iktidar olması artık eski Türkiye'de kaldı. Vesayet döneminde kaldı. Milletimiz her şeyi görüyor. Kime yetki vereceğini kime ehliyet vereceğini çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.
"KEMAL BEY BİLMEDEN İNCELEMEDEN KONUŞMAYA DEVAM EDİYOR"
Kudüs'le ilgili son yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başbakan Yıldırım "Kudüs ve Filistinliler yalnız değildir. Türkiye barışın, huzurun, demokrasinin güvencesi olan bir ülkedir. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa başkaları içinde, komşuları içinde aynı şeyi istiyor. Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen ben yaptım oldu anlayışla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye bölge barış için neler yaptığını bütün dünya biliyor. Mazlum kardeşlerimize nasıl sahip çıktığımızı görüyor. Bunu görmeyen birileri de var. Mesela Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde Meclis'te Kudüs'teki temsilcimizin büyükelçi düzeyinde olduğunu ve bunun da Türkiye için tek olduğunu söylemişti. Bakıyorum Kemal bey bunu diline dolamış. Bilmeden, incelemeden konuşmaya devam ediyor. Acaba bunu bilgisizlikten mi yapıyor yoksa yine hesabı yanlış mı yapıp verdiler orasını artık siz karar verin" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DÜNYANIN VİCDANINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"
"Artvin'den, gökyüzüne komşu topraklardan, serhat şehrinden bir kez daha söylüyorum" diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Kudüs bugün masumdur. İsrail işgali altındadır. Bu içimize sinen kabul ettiğimiz bir şey değildir. Hukuki bir durum değildir, filli bir durumdur. Filistin devleti bu işgal nedeniyle Kudüs'ün içinde egemenlik haklarını kullanamıyor. Filistin devletinin tanınması ve Filistin'in başkent olarak Doğu Kudüs'ün statüsünün bütün dünya tarafından kabul edilmesi için Türkiye, diğer ülkelerle beraber yoğun bir mücadele veriyor. Türkiye bu konuda dünyanın vicdanına adeta öncülük ediyor. Bugün Kudüs Başkonlosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz fiiliyatta Filistin devleti nezlindeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır. Daha açık söyleyelim. Bizim Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezlindeki büyükelçimizdir. Bizden başka da Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar nettir. İsrail ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez. Şimdi deDoğu Kudüs'ü 'biliyorsunuz İstanbul'daki zirve toplantısı sonunda Filistin'in baş şehri olarak ilan edildi. Bahsettiğim bu uygulama mevcut şartlarda diplomatik olarak bu aşamada alınabilecek en ileri karar olup dünyada tektir. Kudüs'te 1940'lardan kalma 9 tane başkonsolosluk var bir de Vatikan temsilciliği var. Bunların hiç birisi Türkiye gibi bir uygulamayı gerçekleştirmiyor."
CANKURTARAN TÜNELİ'NİN AÇILIŞI İÇİN TARİH VERDİ
Ardından Artvin'deki yatırımlarını sıralayan Başbakan Yıldırım, önümüzdeki yıl Artvin'in doğalgazla buluşacağının belirterek gövde yüksekliği ile dünyanın 3. büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nın inşasının sürdüğünü ve Yusufeli ilçesinin yerini değiştireceklerini belirtti.
Cankurtaran Tüneli'nin açılışı için tarih veren Yıldırım "Önümüzdeki ocak ayının sonunda Cankurtaran Tüneli açılıyor. Böylece artık orada canlar yok olmayacak, canlar kurtulacak. Daha önce temelini de ben gelip atmıştım. İnşallah ocak sonu açılışını yapacağız. Cankurtaran Tüneli'den sonra Borçka'ya kadar 11 km'lik yol var onu da yapacağız. Artvin-Ardahan arasında Salarha Tüneli'nin de projesi hazırlandı. Macahel tüneli ve Camili yolu da programa alındı. Onu da yapacağız. Artvin Muratlı Kapısı'nı Gürcistan ile beraber yapıp tekrar buradan da bir giriş kapısı yapılacak" müjdelerini de verdi.
(Hasan Fehmi Demir - Ersen Küçük/İHA)