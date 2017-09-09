Yıldırım'dan 'Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' Mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ülkemizin barış ve hoşgörü kültürüne sadık kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için önemli bir vazifeyi ifa etmektedir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyük devlet ve medeniyet idealimizin filizlenerek kök saldığı Söğüt, bugün de bir tarih ve kültür okulu gibi bizleri yetiştirmektedir. Lideri olduğu Kayı Aşireti ile Söğüt'e yerleşen Ertuğrul Gazi, burada tarihin akışını değiştirerek küçük bir beyliğin büyük bir devlete dönüşmesi için zemin hazırlamıştır. İsmi daima adalet, cesaret, bilgelik ve ileri görüşlülükle birlikte anılan Ertuğrul Gazi, Türk tarihinin en önemli devlet adamlarındandır. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'ye nasihatlerini rehber edinen Osmanlılar, bu coğrafya üzerinde farklılıkları zenginlik kabul eden, insanı her türlü değerin üstünde tutan, hoşgörüyü ve adaleti esas alan bir anlayışın hakim olması için mücadele etmişlerdir" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



"Demokrasiyle ve hukuk düzeniyle her geçen gün daha çok güçlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün Söğüt'ten yükselen bu büyük devlet ve medeniyet idealini sahiplenerek yürüyüşüne devam etmektedir. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ülkemizin barış ve hoşgörü kültürüne sadık kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Bu düşüncelerle, Ertuğrul Gazinin manevi şahsında birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."



(Enise Vural/İHA)