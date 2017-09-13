Yıldırım'dan Siha Açıklaması
Belediye başkanları toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım SİHA'larla ilgili olarak, "Korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz?" açıklamasında bulundu.
Belediye başkanları toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım SİHA'larla ilgili olarak, "Korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz?" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com