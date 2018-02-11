Yıldırım'dan Medvedev'e Taziye Telgrafı
Başbakan Binali Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Yıldırım, telgrafında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.