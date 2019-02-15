Yıldırım'dan Lale Figürlü Ebru

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yıldırım Sanat Merkezi'nde lale figürlü ebru yaptı.

Beyoğlu'nda, 2014 yılında yanan tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi, restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Sanat merkezi için bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, MHP İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve çok sayıda kişi katıldı.

Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Daha sonra içeriye giren Yıldırım ve beraberindekiler sanat merkezini gezdi. Kursiyerlerle sohbet eden Yıldırım burada lale figürlü ebru yaptı.

Kaynak: DHA