Yıldırım'dan KoopGross eleştirisi
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Yıldırım'dan KoopGross eleştirisi

Yıldırım'dan KoopGross eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, pandemi döneminde ve zincir marketler karşısında rekabet gücü gün geçtikçe azalan küçük işletmelerin şimdi de Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurduğu KoopGross Mağazaları ile rekabet etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek Tarım...

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, pandemi döneminde ve zincir marketler karşısında rekabet gücü gün geçtikçe azalan küçük işletmelerin şimdi de Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurduğu KoopGross Mağazaları ile rekabet etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin asıl misyonundan uzaklaştığını belirtti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım geçtiğimiz günlerde ilki Gaziantep'te açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGross Mağazasının haksız rekabete yol açarak özel işletmelere zarar vereceğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde TMO arazisi içerisinde 1700 metrekare alana kurulan, 4 bin kalem ürünün satılacağı, toptan alışverişe imkan sağlayan KoopGross Mağazası'nın ilki Gaziantep'te açıldı. Biz kentimize yapılan yatırımlardan memnuniyet duyar ve her anlamda da destekleriz. Ancak bu yatırımın üyelerimiz için haksız rekabet oluşturduğunu ve tedarik zincirini bozduğunu ifade etmek zorundayım. Üreticimizin, esnafımızın karşısına devletin arazisinde kurduğu markette ticari faaliyete girişmesi bugüne kadar zincir marketlerle rekabet etmekte zorlanan işletmelerimizi zor durumda bırakacaktır. Serbest piyasa ekonomisinde devlet kuralları koyar ve denetler. Piyasa kurallar çerçevesinde kendi şartlarını oluşturur. Bir yanını kamuya dayayıp piyasadaki rekabet şartlarını bozmak yanlış bir hamledir. Rekabet şartlarını eşitlemek istiyorsak bu marketlerde oluşması ihtimal zararları Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulunun tazmin etmesi şartı getirilmelidir. Getirilmelidir ki burada rekabet şartları eşitlensin. Aksi takdirde üyelerimiz büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin esas amacı billboardlara ilan vererek patates, domates, ayçiçek yağı reklamları vermek değil; çiftçiye düşük maliyetli hammadde girişini sağlamak ve tarımsal faaliyetleri desteklemektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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