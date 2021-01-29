Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı
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Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

29.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:32
Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyünde yol açma çalışmasını sürdüren il özel idaresi ekiplerine baklava ikram etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyünde yol açma çalışmasını sürdüren il özel idaresi ekiplerine baklava ikram etti. 

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım,  çarşamba günü AK Parti Erzincan İl Kongresine katılmasının ardından baba ocağı Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde yakınları ve hemşehrileriyle hasret giderdi. Kayı köyünde dinlenen Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışması yapan il özel idaresi ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerle bir süre sohbet eden Yıldırım, baklava ikram etti. Yıldırım, sosyal medya adresinden de 'Memleketten kar manzaraları' başlığıyla da fotoğraf paylaştı. Yıldırım, paylaştığı fotoğraflara "Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim" mesajını yazdı. 


Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı
Yıldırım'dan karla mücadele ekiplerine baklava ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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