Yıldırım'dan kadın hakları günü açıklaması

04.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:46

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım toplumsal kalkınmanın, kadınlar için anma günlerini çoğaltarak değil, kalkınmanın cinsiyetten bağımsız olduğunu anlayarak sağlanabileceğine dikkat çekerek, Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) gibi oluşumların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.



GTO Başkanı Yıldırım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajda 85 yıl önce Türk Kadınına birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağlayan Atatürk'ü minnetle andığını dile getirdi. Yıldırım mesajında, "Bugün '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü', Kasım ayında '19 Kasım Kadın Girişimciler Günü' ve '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' vardı. Önümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik varlığını desteklemek için bu kadar çok anma gününün olması, kalkınmanın cinsiyetten bağımsız olduğu gerçeğini bizlere unutturuyor. Bundan 85 yıl önce 5 Aralık 1934 tarihinde çok sayıda Avrupa ülkesinden önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Atatürk bu durumu şu sözleri ile çok güzel özetliyor: "Bir topluluk, bir ulus, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür?" Ama biz şimdi kadınlarımıza yönelik şiddeti engellemek için arayış içerisindeyiz. Kadın girişimcilerimizin önünü açmak için arayıştayız. Kadın girişimcilik sadece bir cinsiyet meselesi değildir. Aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim meselesidir" dedi.



"Kadınlarımız ikinci rolde olamaz"



"85 yıl önce birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı elde etmesine karşın, nüfusun yarısı kadın olmasına karşın hala kadınlarımız toplam girişimcilerimizin yüzde 9'unu oluşturuyor" diyen Yıldırım, "Kadınlarımızı kültürel ön yargılar, ev işleri ve çocuk bakımı gibi nedenlerle toplumsal cinsiyet eşitsizliği uygulayamayız. Dünyanın her yerinde ekonomiler girişimcilerin, girişimci ruhun ve onun getirdiği yenilikçiliğin omuzlarında yükseliyor. Kadınların bu alandaki potansiyellerinin kullanılması için biz reel sektör temsilcileri üzerimize düşen sorumluluğu alma gayretindeyiz. Örneğin bugün şehrimizde kardeş kuruluşumuz Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen KAGİDEM gibi merkezler. Bu tür oluşumlar desteklenmeli ki, sığınma evlerine ihtiyaç duyulmasın. KAGİDEM'deki felsefenin tüm topluma anlatılması, çocuklarımızın bu kültürle yetiştirilmesi lazım ki kadına şiddetin önlenmesi gibi kadınlarımızın çalışma hayatında eşit haklara sahip olması gibi alanları çözüme kavuşturmuş olalım. Ben bu vesile ile KAGİDEM merkezindeki çalışmalarından dolayı Başkan Ünverdi ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA