Yıldırım'dan İnşaat sektörü uyarısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün ana malzemelerinden olan demir-çelik başta olmak üzere yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın oluşturduğu mağduriyete çözüm üretilmezse ekonominin ve istihdamın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün ana malzemelerinden olan demir-çelik başta olmak üzere yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın oluşturduğu mağduriyete çözüm üretilmezse ekonominin ve istihdamın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Birçok üretim sektöründe ham madde sorunun yaşandığını dile getiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektöründeki ham madde sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, sorunun devam etmesi halinde inşaat sektörünün zarar göreceğini belirtti. Ham madde de yaşanan fiyat artışı dolayısıyla zorluklar yaşandığını belirten Yıldırım, "Ülke ve Gaziantep ekonomisinde oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörü demir/çelikteki yüzde 100'ün üzerindeki fiyat artışı ile zor durumda" dedi.

"Sektör büyük bir çıkmaza girecek"

Ham madde sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde sektörün büyük bir çıkmaza gireceğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "İnşaat sektörü, başta demir ve çelik olmak üzere plastik, seramik, MDF, suntalam ve cam gibi inşaat malzemelerinin temini ve bu malzemelerdeki olağanüstü fiyat artışları nedeniyle zorluk yaşamaktadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerimiz ile sektör temsilcisi paydaş kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki yapı malzemelerindeki fiyat artışı ve teminine yetkililer tarafından müdahale edilmezse 250 alt sektörü ile birlikte 2,5 milyon kişiyi istihdam eden sektör büyük bir çıkmaza girecek ve bundan herkes etkilenecek. Ülkemizin dünyadaki güçlü demir/çelik üreticilerinden olmasına karşın yaşanan bu fiyat artışı inşaat sektörünü derinden etkilemektedir. Özellikle de taahhüde dayalı kamu işi yapan yüklenicilerin sözleşmelerine göre işleri tamamlayabilme şansları kalmamıştır. Kamu müteahhitlerinin yapı malzemelerindeki aşırı fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek için fiyat farkı ödenmeli. Sektörün desteklenmesi için uygulanan harçlarda indirim yapılması, söz konusu artış ve temin problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla, malzemelerin ihracatına belirli sınırlamalar getirilerek dengeli bir piyasanın oluşturulması gerekmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı