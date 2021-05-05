Yıldırım'dan İnşaat sektörü uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım'dan İnşaat sektörü uyarısı

Yıldırım'dan İnşaat sektörü uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün ana malzemelerinden olan demir-çelik başta olmak üzere yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın oluşturduğu mağduriyete çözüm üretilmezse ekonominin ve istihdamın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün ana malzemelerinden olan demir-çelik başta olmak üzere yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın oluşturduğu mağduriyete çözüm üretilmezse ekonominin ve istihdamın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Birçok üretim sektöründe ham madde sorunun yaşandığını dile getiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektöründeki ham madde sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, sorunun devam etmesi halinde inşaat sektörünün zarar göreceğini belirtti. Ham madde de yaşanan fiyat artışı dolayısıyla zorluklar yaşandığını belirten Yıldırım, "Ülke ve Gaziantep ekonomisinde oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörü demir/çelikteki yüzde 100'ün üzerindeki fiyat artışı ile zor durumda" dedi.

"Sektör büyük bir çıkmaza girecek"

Ham madde sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde sektörün büyük bir çıkmaza gireceğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "İnşaat sektörü, başta demir ve çelik olmak üzere plastik, seramik, MDF, suntalam ve cam gibi inşaat malzemelerinin temini ve bu malzemelerdeki olağanüstü fiyat artışları nedeniyle zorluk yaşamaktadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerimiz ile sektör temsilcisi paydaş kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki yapı malzemelerindeki fiyat artışı ve teminine yetkililer tarafından müdahale edilmezse 250 alt sektörü ile birlikte 2,5 milyon kişiyi istihdam eden sektör büyük bir çıkmaza girecek ve bundan herkes etkilenecek. Ülkemizin dünyadaki güçlü demir/çelik üreticilerinden olmasına karşın yaşanan bu fiyat artışı inşaat sektörünü derinden etkilemektedir. Özellikle de taahhüde dayalı kamu işi yapan yüklenicilerin sözleşmelerine göre işleri tamamlayabilme şansları kalmamıştır. Kamu müteahhitlerinin yapı malzemelerindeki aşırı fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek için fiyat farkı ödenmeli. Sektörün desteklenmesi için uygulanan harçlarda indirim yapılması, söz konusu artış ve temin problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla, malzemelerin ihracatına belirli sınırlamalar getirilerek dengeli bir piyasanın oluşturulması gerekmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldırım'dan İnşaat sektörü uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:33:42. #1.15#

title