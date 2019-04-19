Yıldırım'dan İmamoğlu'na Tebrik: Duymayanlar İçin Bir Kez Daha Diyeyim, Hayırlı Olsun
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Ancak itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Yıldırım, "YSK bir karar verecektir" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camisi'nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun" diyerek başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'na tebriklerini iletti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com