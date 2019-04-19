Yıldırım'dan İmamoğlu'na Tebrik: Duymayanlar İçin Bir Kez Daha Diyeyim, Hayırlı Olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camisi'nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun" diyerek başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'na tebriklerini iletti. Euronews.com'da Görüntüle