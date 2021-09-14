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Yıldırım'dan esnafa bürokratik kolaylık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıldırım'dan esnafa bürokratik kolaylık

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi (YETKİN) Dijital Onay Uygulaması ile hem zamandan tasarruf sağladı, hem de sosyal teması asgariye indirdi.

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi (YETKİN) Dijital Onay Uygulaması ile hem zamandan tasarruf sağladı, hem de sosyal teması asgariye indirdi.

Proje onay sürecindeki işlemleri dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşıyan Yıldırım Belediyesi, ocak ayından itibaren 418 iş yerine sıhhi ruhsat, 105'ine GSM ruhsatı verdi. Bürokrasiyi büyük oranda ortadan kaldıran uygulama sayesinde, 3-6 ay arasında süren ruhsat alma işlemi 15 gün ila bir ay arasına düştü. Öte yandan, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ruhsat denetimlerine de devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde ruhsat almak için müracaat eden iş yerlerine giderek incelemelerde bulundu.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hizmetlerimizle her mahallemizin cazibesini arttırarak, yeni iş yerlerinin açılmasını sağlıyoruz. İşletme sayılarının artmasıyla birlikte mahallelerimizin ekonomik değeri de yükseliyor" dedi.

E-belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin internet üzerinden yapılabildiğini belirten Başkan Yılmaz, "E-belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım'da iş yeri açmak isteyenler birkaç defa belediyeye gitmek zorunda kalıyordu. Artık vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt veriyoruz. Dijital ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarımızla, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz demektir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'dan esnafa bürokratik kolaylık

Yıldırım'dan esnafa bürokratik kolaylık

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Haber: Yıldırım'dan esnafa bürokratik kolaylık - Haberler Ekonomi
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