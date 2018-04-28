Yıldırım'dan Çaykur Rizespor ve Mke Ankagücü'ne Tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü yönetici ve oyuncularını tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü yönetici ve oyuncularına tebrik telgrafı gönderdiği ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.