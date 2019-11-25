Yıldırım'dan "Avrupa'da takımlar alacağım" açıklaması

25.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44

Yılport Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, "Portekiz'den CS Maritimo Kulübü'nün sahibi takımı bana satmayı teklif etti. 'Bize ortak ol' dedi. Çinliler, Fransa'dan FC Sochaux-Montbeliard Kulübü'nü teklif ettiler. Belli sebeplerden dolayı alamadık." dedi.

Yıldırım, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un dernek ve futbol anonim şirketi olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Samsunspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını İsmail Uyanık'ın yaptığını ve kendisinin de şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığını belirten Yüksel, kulübün yapısını insanlara tam olarak anlatamadıklarını ifade etti.

Derneğin futbol takımı ile hiçbir alakasının bulunmadığına işaret eden Yıldırım, Samsunspor'u Avrupa'da ve dünyada söz sahibi bir kulüp haline getirmek için satın aldığını vurguladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık uzun vadeli sözleşme imzaladıklarını anımsatan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Ben Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma imzaladım. Demek ki ben de 5 yıl Ertuğrul Sağlam hoca ile buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Beni götürmek isteyen varsa masaya oturur, Samsunspor'un bir bedeli var ve bedelini öder, alır. Benden daha çok seven, benden daha çok parası olan varsa öyle bir şey günü geldiğinde konuşuruz. Bugün ben Samsunspor'u ne satıyorum ne de bırakıp bir yere gidiyorum. Ben Samsunspor'u söz verdiğim yere getireceğim. Süper Lig'e getireceğim. Ertuğrul Sağlam ile getireceğim. Ben Avrupa sözü verdim. Bunları da yapacağım."

Samsunspor'un Avrupa'da altyapısını güçlendirmek için takım satın almayı düşündüğünü söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün 51 ülkede şirketlerim var. Latin Amerika'da, Brezilya'da, Kolombiya'da, Ekvador'da, Şili'de, Peru'da, Guatemala'da, Meksika'da ve Amerika da dahil olmak üzere her tarafta iş yaptığım şirketlerim ve ilişkilerim var. Avrupa'da onlarca ülkede işlerim var. Bazıları da futbol kulübü sahibi. Bugün Portekiz'in en büyük yatırımcısıyım. Porto kulübü, beni Liverpool-Porto maçını izlemeye locadan davet etti. Bu insanlar artık Samsunspor'la beraber olmak istiyor. Neden? Çünkü başkanları başarılı bir iş adamı. Onun için ben Samsunspor'un isminin önüne Yılport koydum. Portekiz'de 7 tane limanın sahibiyiz. Sporting Lizbon, Benfica hepsi benimle tanışmak için belediye başkanını araya sokuyorlar. Samsunspor başkanıyla tanışmak için bunu yapıyorlar."

Yıldırım, Avrupa'dan bazı takımların kendisine satın alınması için önerildiğine işaret ederek, "CS Maritimo kulübünün sahibi takımı bana satmayı teklif etti. 'Bize ortak ol' dedi. Bize takımlar öneriliyor. Çinliler. Fransa'dan FC Sochaux-Montbeliard kulübünü teklif ettiler. Belli sebeplerden dolayı alamadık. İleride Samsunspor Başkanı olarak Avrupa'da takımlar alacağım. Samsunspor'un altyapısındaki oyuncuları oralara göndereceğim, Avrupa tecrübesi kazandıracağım. Portekiz'den, Fransa'dan, Latin Amerika'dan getirilen oyuncular yetiştirilip, Avrupa'daki takımlara satılacak, Samsunspor'a getirilecek. Bizim böyle bir vizyonumuz var. Samsunspor annelerimizin liginde oynasın diye buraya gelmedik." diye konuştu.

Samsunspor'u, eskiden kapı kapı gezerek para isteyen yapısından kurtardıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Samsun'dan çıkan Yüksel Yıldırım global bir iş adamı, dünyada belli yerlerde lider oluyorsa, ben Samsunspor'u da Allah nasip ederse Avrupa'da böyle yerlere götürmek istiyorum. Gelmese de bu takımların patronlarıyla aynı masada oturuyorum. Onları buraya maçımızı izlemeye davet edip, maçımızı izlettireceğiz. Böyle bir ilişkide olacak Samsunspor. Kapı kapı dolaşıp, para isteyen bir Samsunspor olmayacak artık."

Kaynak: AA