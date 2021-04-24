Yıldırım'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez." değerlendirmesini yaptı.