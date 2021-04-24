Yıldırım'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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Yıldırım'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Yıldırım'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, "1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"1915 olaylarına yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez. Tarih, tarihçiler tarafından değerlendirilmeli siyasiler hakikate saygı göstermelidir. Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama yok hükmündedir, tümüyle reddediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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