Yıldırım'dan 11 Dilde Nevruz Mesajı

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz Bayramı'nı kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım mesajda şöyle dedi: "Milletçe coşkumuzu, heyecanımızı artıran Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bugün 46. ölüm yıldönümünde andığımız büyük ozanımız Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Dostum' dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini diliyorum. Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."

Yıldırım ayrıca sosyal medya hesaplarından Nevruz Bayramı'nı Azerbaycan Türkçesiyle, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA