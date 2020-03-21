Yıldırım'daki pazar yerlerinde korona virüs tedbiri
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Yıldırım'daki pazar yerlerinde korona virüs tedbiri

Yıldırım Belediyesi tarafından coronovirüsle mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliği için semt pazarlarına el dezenfekte noktaları oluşturuluyor, eldiven dağıtılıyor.

21.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:33
Yıldırım'daki pazar yerlerinde korona virüs tedbiri

Yıldırım Belediyesi tarafından coronovirüsle mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliği için semt pazarlarına el dezenfekte noktaları oluşturuluyor, eldiven dağıtılıyor.

Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs tehdidine karşı gerekli önemlerini alan Yıldırım Belediyesi, hastane çevreleri, okul çevreleri, mahalle konakları, camiler, otobüs ve dolmuş durakları, parklar, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda hijyen ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, semt pazarlarında vatandaşların sağlığını korumak için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Hastalık riskine karşı mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tutan Yıldırım Belediyesi, semt pazarlarına el dezenfekte noktaları oluşturuluyor, alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa eldiven dağıtılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, coronovirüs önlemleri kapsamında, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile Millet Mahallesi semt pazarında, esnafa ve ilçe sakinlerine eldiven dağıttı, kişisel hijyen, evde kalma ve önlem alma konularında kendilerine uyarılarda bulundu.

Seçmece usulüne ara verildi

Birçok alanda olduğu gibi, pazar alanlarında da coronavirüs ile mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Millet Mahallesi semt pazarında esnafımızı ziyaret ettik. Hijyenik eldivenler dağıttık. Satış usulleri hakkında bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın 'seçmece' usulü yaptığı alışverişin, virüsün el ile yayılmasına meydan vermeme noktasında, risk geçene kadar durdurulmasına karar verdik. Risk grubunda yer alan yaşlılarımız yerine mümkün ise gençlerimizin, büyüklerinin yerine alışverişe çıkmasını istiyoruz. Alışverişi kısa sürede tamamlayarak hızlıca eve dönmemiz ve hijyen kurallarını uygulamamız, hem bireysel sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından çok önemli" dedi.

'Birlikte yeneceğiz'

Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında esnaf ve alışverişe giden ilçe sakinleri için el dezenfekte noktaları oluşturduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Biz de Yıldırım Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hükümetimizin, Bakanlıklarımızın ve Coronavirüs Mücadele Bilim Kurulu'nun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini rica ediyorum. Aziz milletimizin desteği, büyük devletimizin gücüyle bu tehdidi de birlikte yeneceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Yıldırım Belediyesi'nin pazar alanlarında gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarının yanında vatandaşların ve esnafın sağlığı için hayata geçirdiği el dezenfekte noktası uygulamadan dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, "Millet Mahallemizde semt pazarında Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile incelemelerde ve uyarılarda bulunduk. Pazarcı esnafımızın gayet duyarlı olduğunu gördük. Tedbirler kapsamında esnafımıza eldiven dağıttık. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunduk. Yıldırım Belediyesi pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürekli gerçekleştiriyor. Bunun yanında pazar yeri giriş ve çıkışlarına dezenfekte noktası oluşturarak vatandaşlarımıza ve esnafımıza el dezenfekte imkanı tanırken, biz de oda olarak kolonya ikramında bulunuyoruz. Bu tehlikeyi ulus olarak hep birlikte kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Yıldırım Belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz'a destek ve çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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