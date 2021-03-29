Yıldırım'da 'yol' hamlesi
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Yıldırım'da 'yol' hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yıldırım'da 'yol' hamlesi

Yıldırım Belediyesi, 2019'da 19 bin 551 metre yeni imar yolu açarken, 2020'de 9 bin 846, 2021'in ilk 3 ayında bin 709 metrekare yeni yol yaptı.

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Yıldırım Belediyesi, 2019'da 19 bin 551 metre yeni imar yolu açarken, 2020'de 9 bin 846, 2021'in ilk 3 ayında bin 709 metrekare yeni yol yaptı.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını alt ve üst yapı hizmetleriyle tamamlamaya devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine de değer katıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 2019'da 19 bin 551 metrekare, 2020'de 9 bin 846 metrekare yeni yolu ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 70 bin metrekare hedef koyduğu 2021 yılının ilk 3 ayında da toplam 20 bin metrekarelik yeni yol açtı.

Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, hızla büyüyen ilçelerden biri olma özelliğiyle ulaşımda da yoğunluk yaşıyor. Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel bir Yıldırım için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.

Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte taleplerin de çoğaldığını dile getiren Başkan Yılmaz, "İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Yıldırım'ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeleri arasında. Yıldırım Belediyesi olarak, şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yıldırım'ı geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız yeni imar yolları ile ilçemizin gelişimine büyük katkı sunuyoruz. Öte yandan hemşehrilerimizin hayatını olumsuz yönde etkilememek için bütün imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da 'yol' hamlesi
Yıldırım'da 'yol' hamlesi
Yıldırım'da 'yol' hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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