Yıldırım'da yoğunluğu azaltacak yolun inşasına başlandı Yıldırım Belediyesi, ilçede trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması planlanan Mevlana 35 Metrelik Yolu'nun yapım çalışmalarına başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçede trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması planlanan Mevlana 35 Metrelik Yolu'nun yapım çalışmalarına başladı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Bulvarı'nı Özdilek Caddesi'ne bağlayarak, Ankara Caddesi ve Yakın Çevre Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak Mevlana 35 Metrelik Yolu'nun 700 metrelik ilk etabının açılması için çalışamalara başlandı.

Toplam bin 37 metrelik yolun 700 metrelik ilk etabında bulunan 14 binanın yıkılacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu binalarının hak sahiplerinden tamamına yakını ile anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Hak sahiplerinin yıkılacak evlerinin karşılığında yeni evler vereceklerini belirten Yılmaz, " Bir taraftan Yıldırım yeni bir ulaşım aksına kavuşurken, diğer taraftan da buradaki sağlıksız ve plansız konutlarda ikamet eden vatandaşlarımız, modern ve güvenli evlere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA