Yıldırım'da yerinde yönetim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Yiğitler, Erikli, Mimar Sinan, Eğitim, Sinandede, Karapınar, Davutdede, Piremir, Bağlaraltı, Mollaarap, Yediselviler, Demetevler, Mevlana, Esenevler, Selçukbey ve Yavuz Selim mahallelerinde Yıldırımlılarla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz talep ve önerileri dinledi. Göreve geldikleri günden bu yana Yıldırım'ı ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşların yönetime doğrudan dahil olduğu belediyecilik anlayışını önemsiyoruz. Sürekli hemşehrilerimiz ile bir araya geliyor, rutin olarak esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizde esnafımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini ve beklentilerini dinliyoruz. Çözüm üretmemiz gereken noktaları yerinde inceliyor ve değerlendiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin büyük payı var. Vatandaşlarımız ile sürekli bir araya gelmemiz aynı zamanda ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetme anlayışımızın da bir göstergesi. Bu tür buluşmalar aynı zamanda bizlere, hazırladığımız projelerimiz ile yatırımlarımızı da bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme fırsatı sunuyor. Göreve geldiğimiz andaki heyecanla yeni hizmetlerin planlamalarını da hemşehrilerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA