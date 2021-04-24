Yıldırım'da yeni yollar açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım'da yeni yollar açılıyor

Yıldırım'da yeni yollar açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

-Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açılması ve yol genişletme çalışmaları ile Yıldırım'ın geleceğine yatırım yaparken, eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor.

-Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açılması ve yol genişletme çalışmaları ile Yıldırım'ın geleceğine yatırım yaparken, eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor.

Yıldırım Belediyesi'nin 'yol hamlesi' devam ediyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde; 2019'da 19 bin 551 metrekare, 2020'de 9 bin 846 metrekare yeni yol Yıldırım'a kazandırılırken, 2021'in ilk 3 ayında ise 20 bin metrekarelik yeni yol açıldı. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işleri de devam ediyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi ekipleri, saha tespit çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi Kavaklı ve Ak Sokak ile Musababa Mahallesi'nde yol yenileme ve asfalt dökümü işlerini gerçekleştirdi. Yıldırım'ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz Yıldırım'a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Mimar Sinan ve Musababa mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz yenileme ve asfalt dökümü çalışmalarının vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da yeni yollar açılıyor
Yıldırım'da yeni yollar açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldırım'da yeni yollar açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:30:04. #1.14#

title