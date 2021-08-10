Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı
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Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı

Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım'ın daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için yoğun çalışmalar sürdüren Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm, altyapı gibi hamlelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yatırımlarını da arttırarak ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Yıldırım'ın daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için yoğun çalışmalar sürdüren Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm, altyapı gibi hamlelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yatırımlarını da arttırarak ilçeye değer katmaya devam ediyor.

"Yıldırım'da Yaz Etkinlikleri" kapsamında, açık hava sinema etkinlikleri düzenleyerek vatandaşın kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, ilk film etkinliğini Hacivat Mahallesi Üstün Üründül İlkokulu'nda gerçekleştirdi. "Uzun Hikaye" filminin insanların istifadesine sunulduğu etkinliğe 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 300 kişi katıldı. 9 Ağustos'ta başlayan "Yazlık Sinemalar" 16 Ağustos'a kadar devam edecek olup her akşam farklı meydanlara konuk olacak. 9 Ağustos Pazartesi günü Hacivat Mahallesi Üstün Üründül İlkokulu'nda "Uzun Hikaye" filminin gösterimini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi'nin Yazlık Sinema etkinliği 1 hafta boyunca devam edecek. 10 Ağustos Salı Mevlana Mahallesi Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu'nda "Uzun Hikaye", 11 Ağustos Çarşamba günü Eğitim Mahallesi Ayşe Müzeyyen Tozluoğlu İlkokulu'nda "Börü", 12 Ağustos Perşembe günü Ertuğrulgazi Mahallesi Çarşamba Pazar Alanı'nda "Börü", 13 Ağustos Cuma günü Davutkadı Mahallesi Eşref Evcil İlkokulu'nda "Ahlat Ağacı", 14 Ağustos Cumartesi günü Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Parkı Anfisi'nde "Diriliş Karatay", 15 Ağustos Pazar günü Şükraniye Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda "Diriliş Karatay" ve 16 Ağustos Pazartesi günü de Yiğitler Mahalle Konağı'nda "Ahlat Ağacı" filmi izleyicilerle buluşacak.

Yazlık sinema günlerini planlarken nostaljik açık hava sinemalarını tekrar gündeme getirmek istediklerine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Nostaljik açık hava sinemasının renkli ortamını vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek adına bu etkinliği başlattık. Bir hafta boyunca ilçemizin belli meydanlarında sinema akşamları düzenleyeceğiz. İlkini bu yıl düzenlemiş olduğumuz yazlık sinemalarımız inşallah bundan sonra sürekli devam edecek. Ben tüm sinemasever hemşehrilerimi "Yazlık Sinema" etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı
Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı
Yıldırım'da yazlık sinema günleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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