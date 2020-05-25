Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti

Yıldırım Belediyesi korona virüsü önlemlerinin ilk gününden itibaren yardımcı olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşlara desteğini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.

Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti
25.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:12

Yıldırım Belediyesi korona virüsü önlemlerinin ilk gününden itibaren yardımcı olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşlara desteğini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aralıksız destek veren Yıldırım Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bayramın ilk gününde geçici süreyle sokağa çıkabilen ilçe sakinlerine dışarıda geçirdikleri süre boyunca refakat etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yürüyüş ve spor yapmak veya temiz hava almak isteyen vatandaşlara serbest saat süresi boyunca destek olurken, Yıldırım Belediyesi Bando Ekibi, 'sosyal mesafeli' banklarda oturan 65 yaş ve üzeri Yıldırımlı vatandaşlara mini bir konser ziyafeti verdi. Güneşli ve temiz havanın tadını çıkaran yaşlılar da konsere eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Öte yandan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaşlıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara çikolata ikramında bulundu.

Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler büyüklerimize saygıda ve sevgide kusur etmemeyi medeniyetimizin öğretilerinden edindik. Başımızın tacı büyüklerimizin bizlere olan emeğinin karşılığını vermek için ne yapsak az. Biz evlatlar olarak onları mutlu etmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak ve hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Korona virüs sürecinde birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi idrak ettik. Bu Ramazan Bayramı'nda belki bir araya gelemedik, bazı güzellikleri paylaşamadık. Ancak gönüllerimiz bir. Birbirimize sarılacağımız, neşe içerisinde kutlayacağımız bayramlarımız inşallah olacaktır. Her zorlukla birlikte bir kolaylık var. Bu kısıtlamalar inşallah tövbe ederek, öz eleştiri yaparak, küllerimizden doğduğumuz bir ramazan ayına vesile olmuştur. Sağlıkla kucaklaşabileceğimiz bayramlara erişmek duası ile Ramazan Bayramı'nın Yıldırım'a, Bursa'ya, Türkiye'ye, tüm İslam coğrafyasına, velhasıl tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 15:12:36. #1.14#
title