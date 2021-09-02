Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor
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Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor

Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, kaynakların verimli ve etkin kullanılması amacıyla oluşturduğu marangoz, kaynak, elektrik ve sıhhi tesisat atölyelerinde kendi imalatlarını gerçekleştiriyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde atölyelerde üretilen ürünler, belediye birimleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların, okulların,park ve bahçelerin ihtiyacını karşılıyor.Atölyelerde, mutfak dolabı, makam mobilyası, paravan, masa, stant ile park ve bahçelerde kullanılan spor aletleri, aydınlatma direği, köpek kulübe iskeletleri, kamelya, kısa mesafeli yaya köprüsü,rögar kapağı gibi bir dizi ürün, düşük maliyetle üretilerek önemli miktarda tasarruf sağlanıyor. 2021 yılında talepler doğrultusunda atölyelerde bin 554 üretim yapıldı. Modern tarzda üretimi gerçekleştirilen ürünlerden, Yıldırım Belediyesi 950 bin TL tasarruf sağlamış oldu.

DOLAP, SANDALYE, SPOR ALETİ…

Mahalle, kamu kurumları ve belediye birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurulan atölyelerde çok sayıda ürünün imal edildiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz," Belediyemizin birimleri başta olmak üzere bütün mahallelerimizde, park ve bahçelerimizde ihtiyaç duyulan dolap, masa, stant, sandalye, ayakkabılık, spor aletleri, aydınlatma direği, kamelya, bilgilendirme panosu, kısa mesafeli yaya köprüsü, pencere korkuluğu ve rögar kapağı gibi birçok ürünü kendimiz imal ediyoruz. Böylece önemli oranda tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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