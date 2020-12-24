Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor
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Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor

24.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:49
Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, ahşap ve demir atölyelerinde kendi ihtiyacı olan masa ve dolapları üretirken, park ve bahçelerdeki donatı elemanlarının üretim ve tamiratını da yapıyor.

Yıldırım Belediyesi, ahşap ve demir atölyelerinde kendi ihtiyacı olan masa ve dolapları üretirken, park ve bahçelerdeki donatı elemanlarının üretim ve tamiratını da yapıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde üretim ve faaliyetlerine devam eden atölyelerde üretilen ürünler, belediye birimleri başta olmak üzere park ve bahçelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile okulların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Atölyelerde dolap, masa, stant, sandalye, ayakkabılık ile park ve bahçelerde kullanılan spor aletleri, aydınlatma direği, kamelya, bilgilendirme panosu, kısa mesafeli yaya köprüsü, pencere korkuluğu, rögar kapağı gibi bir dizi ürün, düşük maliyetle üretilerek önemli miktarda tasarruf sağlanıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde son derece modern tarzda üretim gerçekleştirildiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Belediyemizin birimleri başta olmak üzere bütün mahallelerimizde, park ve bahçelerimizde ihtiyaç duyulan dolap, masa, stant, sandalye, ayakkabılık, spor aletleri, aydınlatma direği, kamelya, bilgilendirme panosu, kısa mesafeli yaya köprüsü, pencere korkuluğu ve rögar kapağı gibi birçok ürünü kendimiz üretmekteyiz. Konusunda tecrübeli personelimizce ürettiğimiz ürünleri yine ekiplerimizce ihtiyaç duyulan alanlara monte ederek ilçemize güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Bu şekilde üretimle maliyeti de önemli ölçüde düşürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor
Yıldırım'da üretim tasarrufa dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:24:04. #1.14#
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