Yıldırım'da temizlik seferberliği
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Yıldırım'da temizlik seferberliği

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede temizlenmedik sokak bırakmıyor.

Yıldırım'da temizlik seferberliği
17.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:12

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede temizlenmedik sokak bırakmıyor.

Ekip çalışmasıyla girilmedik sokak, süpürülmedik yer bırakmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kaba atık toplama işlemi de gerçekleştiriyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsalar temizlenirken, yol yıkama ve süpürge araç ile de yolların temizliği gerçekleştiriliyor. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekipler, yaz aylarında havaların ısınması sebebiyle mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına konteyner temizleme çalışmalarını sıklaştırıyor. İlçe genelinde uzun süredir kullanımda olan eski ve aşınmış çöp konteynırlarını da yenileriyle değiştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekiplerimiz, özellikle yaz aylarındahavaların ısınması nedeniyle sağlığı tehdit eden mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına bu çalışmalarını sıklaştırıyor. Eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri ise yenileri ile değiştiriliyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Koronavirüs süreci ile birlikte çoğalan maske ve eldiven atıklarının ilçe sakinlerimizin sağlığını tehdit etmemesi adına sokaklara atılmamasını, mümkünse evsel atıklarından ayrı olarak poşetlenerek konteynırlara bırakmalarını hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Maksadımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunabilmektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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